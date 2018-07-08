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الأحد، 08 يوليه 2018 10:11 م
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مصرع 3 و أصابة 26 فى حادثين بطريقى السويس القاهرة والزعفرانة السخنة

الأحد، 08 يوليه 2018 09:16 م
مصرع 3 و أصابة 26 فى حادثين بطريقى السويس القاهرة والزعفرانة السخنة حادث تصادم - أرشيفية
السويس - سيد نون
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لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 26 أخرون فى حادثين بطريق السويس القاهرة و طريق الزعفرانة السخنة وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام و التأمين الصحى.
 
تلقت  إدارة تأمين الطرق بأنقلاب أتوبيس رقم 342  ج . م . ب أثر أصتدام سيارة نقل هاربة به بالكيلو 50 بطريق السخنة الزعفرانة .
 
كما أدى تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص بوفاة 3 أشخاص و أصابة 5 أخرون بالكيلو 109 بالقرب من مدخل مدينة السويس .
 
تم إخطار الإسعاف حيث تم توجيه 5 سيارات إسعاف من أقرب تمركز لموقع الحادثين حيث تم التنسيق مع الدكتور محمد حواش لسرعة تجهيز قسم الطوارئ لعلاج المصابين بينما تم نقل المتوفين لمشرحة السويس وحرر محضر بالحادثين و أحالتهما للنيابة المختصة للتحقيق و التصريح بدفن الجثث .
 

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