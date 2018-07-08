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مصرع عامل بحى غرب المنصورة صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه سلك بعامود إنارة

الأحد، 08 يوليه 2018 04:09 م
مصرع عامل بحى غرب المنصورة صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه سلك بعامود إنارة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى عامل بحى غرب المنصورة مصرعه عقب صعقه بالكهرباء أثناء إصلاحه أحد الأسلاك الكهربائية بعمود كهربائى بشارع الجمهورية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "عصام ع. ع" 56 سنة عامل بهندسة حى غرب المنصورة، ومقيم بقرية "منية سندوب" دائرة مركز المنصورة جثة هامدة "إدعاء صعق كهربائى".

وبالانتقال وسؤال مرافقه "محمد" 44 سنة عامل بهندسة حى غرب المنصورة، ومقيم بقرية "منشأة السلام" دائرة مركز محلة دمنة، قرر أنه حال قيام المتوفى بإصلاح أحد الأسلاك الكهربائية أعلى عامود كائن بشارع " الجمهورية " دائرة القسم، صعقه التيار الكهربائى، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه على الأرض ووفاته فى الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 


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