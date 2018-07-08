مساعد وزير الداخلية: نسعى لضبط الأسواق بتخفيض السلع 30% بجميع المنافذ

كتب محمود عبد الراضي

أكد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، بان هناك إقبال كبير من المواطنين على المرحلة الثانية من مبادرة "كلنا واحد " فى أول أيامها بعد نجاح المرحلة الأولى.



وزير التموين

واضاف مساعد وزير الداخلية على هامش جولة ميدانية، بان المرحلة القادمة ستشمل باقى المحال الكبرى، حيث حاليا لدينا 450 فرعا تابعا لسلاسل على مستوى الجمهورية يشاركون فى المرحلة الثانية ، وعازمون على التوسع بتخفيض الاسعار من 20%الى 30% فى الاسواق لضبط الأسعار لتخفيف الاعباء على المواطنين.



وزارة الداخلية تحرص على توفير الغذاء للمواطنين

واشار مساعد وزير الداخلية ، المواطن يتحمل الكثير من الضغوط ويحتاج لمن يحنوا عليه.