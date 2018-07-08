video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزير الداخلية: نسعى لضبط الأسواق بتخفيض السلع 30% بجميع المنافذ

الأحد، 08 يوليه 2018 04:33 م
مساعد وزير الداخلية: نسعى لضبط الأسواق بتخفيض السلع 30% بجميع المنافذ اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

أكد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، بان هناك إقبال كبير من المواطنين على المرحلة الثانية من مبادرة "كلنا واحد " فى أول أيامها بعد نجاح المرحلة الأولى.

وزير التموين
وزير التموين

واضاف مساعد وزير الداخلية على هامش جولة ميدانية، بان المرحلة القادمة ستشمل باقى المحال الكبرى، حيث حاليا  لدينا 450 فرعا تابعا لسلاسل على مستوى الجمهورية يشاركون فى المرحلة الثانية ، وعازمون على التوسع بتخفيض الاسعار من 20%الى 30% فى الاسواق لضبط الأسعار لتخفيف الاعباء على المواطنين.

 

وزارة الداخلية تحرص على توفير الغذاء للمواطنين
وزارة الداخلية تحرص على توفير الغذاء للمواطنين

 

واشار مساعد وزير الداخلية ، المواطن يتحمل الكثير من الضغوط ويحتاج لمن يحنوا عليه.

وزير التموين يطمئن على المواطنين
وزير التموين يطمئن على المواطنين

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين: "بعض التجار بيمصوا دم الشعب".. اللواء أنور سعيد: التوسع فى المنافذ وسيارات السلع الغذائية المتحركة لمواجهة الغلاء "واللى مش هيعلن الأسعار لا يلومن إلا نفسه"

الداخلية

التموين

الغلاء

كلنا واحد

اخبار الحوادث

أخبار مصر

الحوادث اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة