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مساعد وزير الداخلية للتموين يشهد اليوم ضم سلاسل غذائية جديدة لخفض الأسعار

الأحد، 08 يوليه 2018 09:00 ص
مساعد وزير الداخلية للتموين يشهد اليوم ضم سلاسل غذائية جديدة لخفض الأسعار اللواء انور سعيد
كتبت : دينا الحسيني
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يتفقد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم، عددا من السلاسل الغذائية التى أعلنت تخفيضات كبيرة فى الأسعار استجابة لمبادرة الداخلية التى أطلقتها الأسبوع الماضى تحت شعار "كلنا واحد" بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%.

ومن المقرر أن تشهد جولة مساعد وزير الداخلية للتموين ضم سلاسل غذائية جديدة للمبادرة التى شهدت تسابق مع السلاسل الاخرى لتقديم مزيد من العروض وتخفيض الأسعار استجابة لمبادرة وزارة الداخلية وتوفر العديد من السلع خاصة الاستراتيجية بأسعار مخفضة بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باضطلاع أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وتزامنا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والتى تضر بصحة المواطنين.

 


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شرطه التموين

مبادره كلنا واحد

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السبع الغذائيه




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