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محافظ القاهرة: الشباب العنصر الأهم لتقدم الشعوب وهم حاضر ومستقبل أمتنا

الأحد، 08 يوليه 2018 11:13 ص
محافظ القاهرة: الشباب العنصر الأهم لتقدم الشعوب وهم حاضر ومستقبل أمتنا المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ــ محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى
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قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الأمم والشعوب، موضحا أن الشباب فى مصر يمثلون نسبة كبير من تعداد السكان وهم حاضر الأمة ومستقبلها مما يتطلب ضرورة فتح حوار مباشر معهم.
 
وأكد محافظ القاهرة، خلال مؤتمر "معاً من أجل مصر"، الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو و العيد القومي للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره"، والذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، على أن الوحدة الوطنية هى ركيزة أساسية لأبناء مصر بطبيعتهم الأصيلة .
 
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مصر تنطلق اليوم فى مجالات البناء والتنمية بجهود يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب هم ركيزة وجزء أصيل من هذه الانطلاقة التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.

 


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