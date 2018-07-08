محافظة القاهرة: تحويل رصيف حديقة الميرلاند فى مصر الجديدة لممشى رياضى

ماجد تمراز

أعلنت محافظة القاهرة، تحويل الرصيف المحيط بحديقة الميرلاند بحى مصر الجديدة، إلى ممشى رياضى، بعد الانتهاء من ترميمه ورصفه، فى محاولة لتقديم خدمات متميزة لأهالى الحى والسكان المحيطين بالحديقة.

وقال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، إنه جار تطبيق مبادرة "الرصيف حق للمشاة" بنطاق شوارع الحى، وتعليق لوحات إرشادية للتعريف بالمبادرة، التى تهدف للحفاظ على مظهر الرصيف الحضارى وحق المواطن فيه.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، أن تطبيق المبادرة بدأ كذلك فى شارع الأثرى محمد نافع، وسيمتد لباقى شوارع الحى.