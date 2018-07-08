مباراة روسيا وكرواتيا.. الكرملين: بوتين "فخور" بالفريق رغم خروجه من المونديال

موسكو (رويترز)

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية، للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين "فخور" بالفريق الوطنى لكرة القدم، رغم هزيمة روسيا أمام كرواتيا بركلات الترجيح فى دور الثمانية لبطولة كأس العالم اليوم السبت.

ونُقل عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين" شاهد المباراة وكان يشجع الفريق. خسرنا فى مباراة نظيفة وقوية، مازلنا نرى أنهم رجال رائعون إنهم أبطال. لقد بذلوا جهدا كبيرا فى الملعب إننا فخورون بهم".

وكانت انجلترا قد فازت فى وقت سابق على السويد بهدفين نظيفين فى سمارا وستلاقى كرواتيا على استاد لوجنيكى فى موسكو فى الدور قبل النهائى يوم الأربعاء.