video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية يدعو لمزيد من جهود تحفيز النمو الاقتصادى

الأحد، 08 يوليه 2018 01:39 م
مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية يدعو لمزيد من جهود تحفيز النمو الاقتصادى الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
أ ش أ
إضافة تعليق

بدأت صباح اليوم الأحد أعمال المؤتمر السنوى الـ24 لمنتدى البحوث الاقتصادية والذى يعقد هذا العام تحت عنوان "الجديد فى الاقتصاد العالمى التحديات والتصورات فى الشرق الأوسط"، بمشاركة خبراء اقتصاديين من عدد من دول العالم.

 

ويناقش المؤتمر على مدار 3 أيام تحديات الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث المقبلة وتأثير القرارات السياسية على تحفيز النمو الاقتصاد.

 

وقال الدكتور إبراهيم البدوى، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية فى كلمة له، إن المؤتمر هو أكبر تجمع للأكاديميين والمعنيين بالبحوث الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية العمل على تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة وخاصة زيادة الاستثمار فى موارد الطاقة المتجددة مع الحفاظ على الطاقة التقليدية من النفط والغاز وتطوير استثماراتها.

 

وأوضح البدوى، أن الإصلاح الإدارى هو ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أهمية دراسة التحولات الاقتصادية فى آسيا خاصة تجربة كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة الأخرى فى أمريكا اللاتينية.

 

وأشار رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، إلى أهمية تطوير سياسات التنمية وجهود مكافحة الفقر، لافتًا إلى أهمية البناء على النجاحات السابقة والعمل حثيثا على تبادل الخبرات ونقل التجارب الدولية الناجحة، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر له تداعيات اجتماعية ولكنه يعتبر خطوة مهمة نحو الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة.

 

ومن جانبه قال الدكتور كين لى، الأستاذ فى جامعة سيؤل الكورية الجنوبية، إن السياسات الاقتصادية يجب أن تركز على دعم التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، مشيرًا إلى أن تداعيات الركود العالمى الذى حدث بعد الأزمة العالمية المالية فى 2008 لازالت بعض تأثيراتها باقية.

 

ولفت لى، إلى أن الاقتصاديات الناشئة فى آسيا تحقق أعلى معدلات النمو وعلى رأسها الصين وفيتنام وأندونيسيا وغيرها لافتًا إلى أن تعزيز النمو يتطلب المزيد من الابتكار وزيادة القدرات الصناعية.

 

وأوضح الأستاذ فى جامعة سيؤل الكورية الجنوبية، أن أكثر القطاعات تسجيلا للنمو فى آسيا هى الاتصالات وصناعة السيارات وذلك بسبب الارتفاع المستمر فى مستويات الطلب العالمى فى هذين القطاعين.

 

فيما قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والأستاذ بجامعة القاهرة، إنه طبقا لتعريفات البنك الدولى فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 21 دولة وتلعب دورًا حيويًا فى الاقتصاد العالمى وتشهد نماذج مختلفة وتصورات متباينة عن التنمية المستدامة.

 

وأشار عبد الخالق، إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على اقتصاديات الدولة المستهلكة حيث ارتفعت على نحو كبير فى الشهور الأخيرة حتى لمست مستوى 80 دولارا للبرميل، ولفت إلى أهمية تطوير سياسات الزراعة من أجل الوصول إلى تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان إلى جانب التركيز على جلب التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تشارك فى المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية المنطلق غدًا

اليوم.. انطلاق مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية فى عمان حول التعاون الإقليمى

البحوث الاقتصادية

اخبار الاقتصاد

الزراعة

اسيا

الصين

الشرق الاوسط




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة