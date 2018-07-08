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الأحد، 08 يوليه 2018 05:44 م
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"فيليبس" تهدد بمغادرة بريطانيا حال عدم توصل لندن لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى

الأحد، 08 يوليه 2018 05:08 م
"فيليبس" تهدد بمغادرة بريطانيا حال عدم توصل لندن لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى شركة فيليبس - أرشيفية
أ ف ب
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أعلنت مجموعة "فيليبس" الهولندية للالكترونيات، أنها قد تنقل مصانعها إلى خارج بريطانيا فى حال عدم توصل المملكة المتحدة إلى اتفاق ينظم خروجها من الاتحاد الأوروبى، معربة عن قلقها العميق إزاء قدراتها التنافسية فى بريطانيا.

ويبلغ عدد موظفى المجموعة فى بريطانيا نحو 1500 شخص، يعملون بغالبيتهم فى مصنع للإنتاج المعد للتصدير متخصص بمنتجات العناية بالأطفال فى بلدة جليمسفورد فى مقاطعة سافولك فى شرق المملكة، وقال الرئيس التنفيذى للشركة فرانس فان هاوتن، فى بيان، تلقت "فرانس برس"، نسخة منه، "أنا قلق للغاية ازاء قدراتنا التنافسية فى المملكة المتحدة، بخاصة فى ما يتعلق بصناعاتنا".

وقال فان هاوتن، "تقديراتنا تشير إلى أن كلفة منتجات (فيليبس) المعدة للتصدير سترتفع بشكل كبير فى ظل أى سيناريو لا يحافظ على الوحدة الجمركية"، وتابع الرئيس التنفيذى لفيليبس، أن أى تعديلات تطرأ على اتفاقات التجارة الحرة، أو الوحدة الجمركية أو شهادات مطابقة المنتجات المعمول بها حاليًا فى الاتحاد الأوروبى، تهدد بشكل كبير القدرة التنافسية لهذا المصنع، مضيفا "علينا أن نستعد لاحتمال حصول السيناريو الاسوأ".

وقال المتحدث باسم المجموعة ستيف كلينك لـ"فرانس برس"، "فى الوقت الراهن نحن ندرس كل الاحتمالات، بما فى ذلك ما يسمى "هارد بريكست" (غياب اتفاق ينظم الخروج من الاتحاد الأوروبى)"، وتابع كلينك، "فى هذه الحالة قد يعنى ذلك نقل مصنع منتجاتنا المعدة للتصدير، وبذلك تنضم فيليبس إلى مجموعة من كبرى الشركات مثل جاجوار لاند روفر، وبى ام دبليو وإيرباص، فى التحذير من التداعيات السلبية التى قد تنتج عن عدم توصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى ينظم خروجها من التكتل.


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