video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تطالب بموقف دولى يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك فى الضفة

الأحد، 08 يوليه 2018 03:33 م
فلسطين تطالب بموقف دولى يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك فى الضفة لرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى بموقف حازم يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك الفردى وشراء أرض فى الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الوزارة - فى بيان، اليوم الأحد، مشروع القانون الذى تقدم به اليمينى المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" الهادف إلى تكريس استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة بالكامل، عبر السماح لكل يهودى حق التملك الفردى وشراء أرض فى الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره فى حال المصادقة عليه من أبشع أوجه القرصنة واستغلال قوة الاحتلال وجبروته فى عمليات الاستيلاء المتسارعة لأرض دولة فلسطين المحتلة، وفى سياق محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخى والقانونى القائم لصالح المشروع الاستيطانى الاستعماري، وامتدادا لمشاريع القرارات والقوانين العنصرية التى تنكر على الشعب الفلسطينى وجوده الوطنى والإنسانى وحقه فى إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

ورأت الخارجية أن مشروع هذا القرار يعبر عن قناعة لدى اليمين الحاكم فى إسرائيل أن الإدارة الأمريكية الحالية وسياساتها المتهورة والمنحازة بشكل أعمى للاحتلال، وفرت فرصا يجب استغلالها حتى الرمق الأخير فى تنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية التوسعية التصفوية لقضية الشعب الفلسطيني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عزام الأحمد يدعو الدول العربية لتقديم المساعدات لموازنة دولة فلسطين

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على مشروع قانون يسمح بالبناء فى الحدائق بالقدس

فلسطين

اليهود

الضفه الغربيه

الخارجيه الفلسطينيه

قانون يسمح لليهود بتملك الارض




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة