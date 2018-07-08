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الأحد، 08 يوليه 2018 05:40 م
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عودة الاتصالات الهاتفية المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا لأول مرة منذ 20 عاما

الأحد، 08 يوليه 2018 04:49 م
عودة الاتصالات الهاتفية المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا لأول مرة منذ 20 عاما رئيس وزراء إثيوبيا
رويترز
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قال مسئول إثيوبى، اليوم الأحد، إنه جرى استعادة الاتصالات الهاتفية الدولية المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا اليوم "للمرة الأولى بعد عقدين".

وكتب رئيس مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى ذلك فى بيان نشره على "تويتر"، بعد بدء قمة بين رئيس الوزراء أبى أحمد، ورئيس إريتريا اسياس افورقى، وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه فى عقدين بين زعيمى البلدين الجارين فى منطقة القرن الأفريقى اللذين دارت بينهما حروب طاحنة وقطعا العلاقات الدبلوماسية عام 1998.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الإعلام الإريترى، إن القمة التى بدأت اليوم الأحد بين زعيمى إريتريا وإثيوبيا فى العاصمة الإريترية أسمرة، من المتوقع أن "تمهد الطريق أمام تغييرات إيجابية سريعة".

وكتب الوزير يمانى جبر ميسيكل، تصريحاته على "تويتر"، اليوم، بعد اجتماع الزعيمين، ونشر صورة لرئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، ورئيس إريتريا إسياس أفورقى، وهما جالسين وينظران إلى بعضهما البعض.

 


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