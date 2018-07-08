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الأحد، 08 يوليه 2018 10:30 م
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طفل الشروق العائد بعد اختطافه: "كنت بصلى علشان أرجع.. وشكرا للشرطة".. فيديو

الأحد، 08 يوليه 2018 08:29 م
طفل الشروق العائد بعد اختطافه: "كنت بصلى علشان أرجع.. وشكرا للشرطة".. فيديو طفل الشروق العائد بعد اختطافه
كتب إبراهيم حسان
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قال الطفل سامى هشام، العائد بعد اختطافه من أمام منزله بمدينة الشروق، إنه يتمنى أن يعمل مهندس سيارات فى المستقبل.

وأضاف سامى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامى كمال ماضى، أنه يشعر بالسعادة كثيرا عندما رأى والديه بعد العودة من الاختطاف، وتابع الطفل قائلا: "كنت بصلى على طول علشان ربنا يرجعنى.. ومحدش ضربنى". وتابع طفل الشروق: "قلت شكرا للشرطة اللى رجعتنى".

وأعادت قوات الشرطة اليوم الأحد، سامى هشام، الطفل المختطف من أمام منزله بمدينة الشروق، فيما وجهت أسرة الطفل المختطف، رسالة شكر لمؤسسات الدولة ولوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغ خطف الطفل.

 


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