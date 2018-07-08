ضبط 194 طن مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكن رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء علاء بدران من ضبط 194 طن "مخللات وشطة مهروسة وملح" غير صالحين للاستخدام الآدمى بمنطقة سيدى غازى بدائرة المركز.

وكانت معلومات قد وردت لمسئولو مجلس مدينة كفر الدوار بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، مفادها وجود مخازن غير مرخصة تعمل بمجال صناعة "المخللات" بمنطقة سيدى غازى مستخدمة مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى.

ووجه اللواء علاء بدران رئيس المدينة بشن حملة "مفاجئة" برئاسة رضا حمورى معاون رئيس المدينة والمشرف على القرى بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى والدكتور مصطفى حنيش مدير عام الإدارة الصحية بكفر الدوار، لضبط هذه المخازن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المخازن، وتبين للحملة قيام 3 مخازن بنطاق قرية سيدى غازى بأعمال صناعة وتعبئة المخللات والشطة الحمراء "المهروسة" فى براميل بلاستيكية كبيرة، بواسطة "كواريك" و"فأس" بعد تقليبها وخلط ملح محظور تداوله وغير صالح للاستخدام الآدمى وتخميره على الأرض بواسطة مواد حافظة محظور استخدامها.

وتمكنت الحملة من ضبط مخزن بقرية السناوي الحمراء، ملك "ش. ف.ت" وبداخله 70 طن شطة حمراء، و 2 طن ملح "غير صالحين للاستخدام الآدمى"، وكذلك ضبط مخزن بقرية كومبو التابعة لقرية سيدي غازى ملك "ع.م.أ" وبداخله 80 طن مخللات عبارة عن "ليمون، شطه، جزر، أرنبيط، وزيتون" و 5 طن ملح محظور استخدامه "غير صالحين للاستخدام الأدمي"، فضلاً عن ضبط مخزن بقرية كومبو أيضاً ملك "ر.م.أ" وبداخله 37 طن مخللات "غير صالحين للاستخدام الآدمى"، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم "16536 بتاريخ 8 يوليو 2018م جنح مركز شرطة كفر الدوار"، وتم ضبط 28 طن شطة حمراء "مهروسة" غير صالحة للاستخدام الأدمي، وكذلك طن ملح طعام محظور استخدامه، بمنطقة ليزا بنطاق قرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات بنطاق المركز، والتي تبين خلالها وجود مخزن مخالف تتم فيه تعبئة شطة حمراء "مهروسة" فى براميل بلاستيكية كبيرة.

شارك في الحملة كلاً من الوحدة المحلية بقرية سيدي غازي برئاسة هارون التمامي، والسيد عبدالسلام ـ مفتش الأغذية بكفر الدوار، والأمين عبدالرؤوف أحمد، والأمين صبحي شعبان ـ مباحث تموين كفر الدوار، وبمشاركة قسم تعديات المركز برئاسة المهندس حميده عبدالله، وعوض الدقله، وعماد مكي أعضاء الحملة، وكذلك أحمد شحاته ـ رخص المحلات، ومسعد محمد، وفوزي بسيوني، وجابر عبدالرازق، صابر الدالي ـ تعديات القرية، وبحضور إدارة العلاقات العامة بالمركز.