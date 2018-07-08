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الأحد، 08 يوليه 2018 05:21 م
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ضبط 10302 قضية وتنفيذ 709 أحكام حبس جزئى فى حملات لشرطة الكهرباء

الأحد، 08 يوليه 2018 03:57 م
ضبط 10302 قضية وتنفيذ 709 أحكام حبس جزئى فى حملات لشرطة الكهرباء سرقة الكهرباء -أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 10302 قضية، وتنفيذ 709 أحكام حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط  10302قضية متنوعة، منها  10229قضية سرقة تيار كهربائى، و73 قضية مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، تم تحصيل 9604 حالة، منها 9589 غرامة سرقة تيار كهربائى، و15مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تنفيذ الأحكام سرقات التيار الكهربائى، تم تنفيذ 709 أحكام حبس جزئى.


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