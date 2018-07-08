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الأحد، 08 يوليه 2018 08:48 م
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صور..‏ جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 21 طلقة نارية بحوزة راكب أمريكى

الأحد، 08 يوليه 2018 07:45 م
صور..‏ جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 21 طلقة نارية بحوزة راكب أمريكى ضبط محاولة تهريب 21 طلقة نارية بحوزة راكب أمريكى
كتبت رحاب نبيل
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اليوم الأحد، برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك بالإنابة من ضبط محاولة تهريب لكمية من الطلقات النارية محظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
 
 
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإيطالية القادمة من روما اشتبه حسن حمدى مأمور اللجنة فى الراكب ا. م. ع أمريكى من أصل مصرى لقصر المدة بين السفر والعودة (أسبوعين) وبالعرض على جمال سالم نائب مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأييد الاشتباه.
 
 
وبالعرض على الديب عبدالحى مدير الجمرك بالإنابة قرر تكليف هيثم محمد مأمورى الجمرك تحت إشراف محمد عبدالتواب مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب حيث تبين وجود 21 طلقة نارية خاصة بالبندقية عيار 7.62× 39 مم مخفاة داخل علبة كرتون داخل بكيس لاصق شفاف بين طيات ملابسة.
 
 
وقرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 50 لسنة 208 وإبلاغ الجهات المختصة‏.
 
 
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طلقات نارية




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