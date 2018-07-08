صور.. فوضى فى الهند بسبب الأمطار الغزيرة

رويترز

شهدت الهند، هطول أمطار غزيرة، خاصة فى مومباي، مما أدى إلى فرار العديد من السكان إلى أماكن أكثر أمنا بعيدا عن الأمطار، بعدما اجتاحت مياه الأمطار منازلهم وتسببت فى فوضى بالشوارع.

وتسببت الأمطار الغزيرة، الأسبوع الماضى، فى تعطيل رحلات الطيران من وإلى مومباي، المركز المالى بالهند، كما انهار جزء من جسر للمشاة، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كما أدت الأمطارإلى انهيار جزء من جسر للمشاة فى ضاحية أنديرى بغرب مومباي، مما عطل حركة واحد من ثلاثة خطوط قطارات إلى المدينة.



جانب من الأمطار



سيدة تحمل أمتعتها



فرار السكان



فوضى فى الهند بسبب الأمطار الغزيرة



مياه الأمطار تغرق الشوارع