صور..عمليات سلب ونهب للمتاجر واشتباكات عنيفة خلال مصادمات فى هايتى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شهدت هايتى حالة من عمليات سلب ونهب للمتاجر، واشتباكات عنيفة خلال المصادمات بين رجال الشرطة والمتظاهرين المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود.

وذكر راديو صوت أمريكا، فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات وإقامة المتاريس فى الشوارع الرئيسية من العاصمة بورت أوبرنس ، وأضاف راديو صوت أمريكا، إن المتظاهرين حاولوا أيضا إضرام النيران فى محطة للغاز، غير أن قوات الشرطة حالت دون ذلك .

وكانت وزارتا الاقتصاد والتجارة فى هايتى قد أصدرتا بيانا مشتركا تضمن رفع أسعار الجازولين ووقود الديزل والكيروسين بنسبة تتراوح ما بين 38 % إلى 51 % ، على أن تطبق هذه الأسعار الجديدة اعتبارا من السبت.

طالب رئيس وزراء هايتى (السبت) مواطنيه بضبط النفس عقب تصاعد التوتر على خلفية الاعلان عن زيادة اسعار الوقود، وأعلنت الحكومة انه اعتبارا من عطلة الاسبوع، سيرتفع سعر البنزين 38 فى المئة، والديزل 47 فى المئة، والكاز 51 فى المئة. وهذه التدابير لا تلقى قبولا بين غالبية المواطنين فى الدولة الاكثر فقراً فى الاميركيتين.

وقال رئيس الوزراء جاك جاى لافونتانت أطلب منكم ضبط النفس، لأن لدى ادارتنا رؤية وبرنامجا واضحا. لا تدمروا، لأن هايتى هى التى ستصبح أفقر، مضيفا أن البلاد قيد التعمير، لكننا اذا دمرنا كل مرة، نكون كمن يريد ان يبقى فى المؤخرة.

ويواصل المتظاهرون إغلاق الطرق باطارات مشتعلة، فيما يسمع اطلاق نار متقطع فى احياء عدة. وخشية التنقل فى المدينة يختار الكثير من المواطنين البقاء ليلا فى اماكن عملهم.



أحد اللصوص ينهب متجر



أحد المصابين برصاص الأمن



أحد المصابين جراء الاشتباكات



إحراق سيارة



احراق عدد من السيارات



اشعال النيران فى شوارع هايتى



اشعال النيران فى هايتى



اعمال العنف فى هايتى



المتظاهرين يشعلون النار فى سيارات



النيران تدمر عددا من السيارات



انتشار قوات الأمن فى هايتى



تصاعد الدخان من المتجر



سيدات ينهبن أحد المتاجر



عمليات سلب ونهب فى هايتى



متظاهرين يسحبون إطارات سيارات