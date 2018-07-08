صور.. شرطة التموين تضبط مخزن أدوية ومستلزمات طبية بدون ترخيص

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من القبض على "رجب ع م" 48 سنة، المسئول عن مخزن للأدوية، بمصر القديمة، لإدارته المخزن بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية ويحوز كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مخالفاً بذلك قانون الصيدلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



مخزن ادوية

وعلى الفور تم استهداف المخزن بمأمورية بمعرفة ضباط إدارة مباحث التموين، بالاشتراك مع أطباء التفتيش الصيدلى، أسفرت عن ضبط المتهم، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع، كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، وجميعها غير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة.



مخزن ادوية

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر الازم، وتولت النيابة التحقيق.