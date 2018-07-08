صور.. بومبيو: العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى سارية حتى نزع النووى

طوكيو (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الأحد فى طوكيو أنّ العقوبات المفروضة على بيونج يانج ستبقى سارية المفعول، حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووى بالكامل.

وقال بومبيو فى مؤتمر صحفى إثر محادثات مع نظيريه اليابانى والكورى الجنوبى إنّ العقوبات ستبقى سارية على كوريا الشمالية حتى "نزع السلاح النووى بالكامل وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام".

وشدد بومبيو الذى وصل إلى طوكيو بعد زيارة لبيونج يانج استمرت يومين، على أهمية مراقبة الانتهاء من نزع السلاح النووى، وبالنسبة إلى وزير الخارجية الأميركي، فإنّ الأمر يتعلق بـ"نزع للسلاح نووى بالمعنى الواسع"، أى بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، و"الكوريون الشماليون يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه" على حدّ قول بومبيو.

وأشار إلى أنه ستكون هناك عملية "تحقُق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا هو ما وافق عليه الرئيس (الأمريكى دونالد) ترامب والرئيس كيم (جونج اون)".

وبدا بومبيو هادئا على الرغم من أنّ عملية السلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية شهدت السبت تأزّما بعدما رفضت بيونج يانج مطالب واشنطن ووصفتها بأنها "أشبه بعقليّات العصابات".



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مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى