صور.. أسرة "طفل الشروق" تتسلم 100 ألف دولار مبلغ الفدية بعد ضبط الجناة

كتبت : دينا الحسينى

أعادت أجهزة الأمن مبلغ 100 ألف دولار لأسرة طفل الشروق هشام سامى، والتى دفعتهم مبدئيا للخاطفين مقابل إطلاق سراح الطفل، فى إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الجناة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهود البحث لضبط المتهم الرئيسى فى الواقعة، والمحرض على خطف الطفل بعد علمه بثراء جد الطفل ووالده.

و قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية قامت بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى شارك فيه ضباط قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريتى أمن القاهرة والجيزة ويتبع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لبحث تداعيلات الحادث والمعلومات التى توصل إليها فريق البحث، حيث تم تحديد موقع احتجاز الطفل داخل فيلا تحت الإنشاء بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، فيما ألقى القبض على المتهمين وعددهم 7 داخل شقه مفروشة بمنطقة بولاق الدكرور وبحوزتهم سلاح نارى بندقية والسيارتين المستخدمتين فى الحادث.



