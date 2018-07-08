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شركة مياه القاهرة: تجديد 4 طلمبات عملاقة فى رافعى زهراء المعادى وأبوعويقل

الأحد، 08 يوليه 2018 11:23 ص
شركة مياه القاهرة: تجديد 4 طلمبات عملاقة فى رافعى زهراء المعادى وأبوعويقل محطة مياه - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بأنه جار حاليا الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد 4 طلمبات عملاقة فى رافعى زهراء المعادى وأبوعويقل، بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، لزيادة كميات المياه لمناطق زهراء مدينة نصر والهجانة، موضحاً أن هذا المشروع سيقضى على ضعف وانقطاع المياه نهائياً بهذه المناطق.

وأكد أن هذا المشروع ضمن عدد من مشروعات الإحلال والتجديد، التى تنفذها الشركة، لرفع كفاءة تشغيل المحطات، وتحسين خدمة مياه الشرب فى مختلف أنحاء المحافظة.  ​

 

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