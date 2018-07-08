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شاهد لحظة معرفة أسرة طفل الشروق المختطف بتحريره من خاطفيه

الأحد، 08 يوليه 2018 02:16 م
شاهد لحظة معرفة أسرة طفل الشروق المختطف بتحريره من خاطفيه طفل الشروق المختطف
كتب أحمد حسنى
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لأسرة الطفل هشام سامى، والذى تم اختطافه منذ 5 أيام من سيارة صديقة والدته خلال توصيله لمنزله بعد انتهائه يومه بالحضانة الخاصة به بمدينة الشروق.

 

ويوضح الفيديو لحظة فرحة أسرة الطفل، ومكالمة والدته له عقب تحريره لتطمئن على طفلها وسلامته.

 

وكشف مصدر، عن أن قوات الأمن تواصل ملاحقة خاطفين الطفل هشام سامى بالمناطق الجبلية، مشيرًا إلى أن الخلافات المالية مع جد الطفل هى سبب خطف حفيده، موضحا أن الجد تلقى مكالمات هاتفية بتحويل مبلغ وقدره 2.5 مليون جنيه بالدولار على حسابات خارجية مقابل الإفراج عن الطفل وإعادته لأسرته، لافتًا إلى أن الأسرة لم تخبر  جهات التحقيق بتحويل المبلغ للخاطفين.

 

وكانت  المعلومات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، أن مكان الحادث الذى تعرض فيه الطفل للخطف أمام الفيلا الخاصة بأسرته يبعد كثيرا عن منزل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بعدما روج البعض أن الطفل تم خطفه من أمام منزل رئيس الوزراء السابق، وهو الأمر المستحيل تنفيذه وفقا لنيابة القاهرة الجديدة، نظرا لوجود 3 كمائن ثابتة بقوات أمن مجهزة على أعلى مستوى بمحيط منزل رئيس الوزراء السابق.

 

كما كشفت معاينة النيابة عن وجود 4 كاميرات خاصة بفيلا الأسرة، والتى تم خطف الطفل من أمامها، 2 منهما خارج نطاق الفيلا، و2 داخل نطاق الفيلا، ما يعنى تصوير الكاميرات للحظات خطف الطفل بالكامل، كما كشفت المعاينة عن هدوء المنطقة الكائن بها الأسرة وخلوها من أى عقارات أو محلات تجارية، ما يجعلها منطقة ملاذا للمجرمين لتنفيذ أغراضهم.

 

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تفريغ كاميرات المراقبة بالكامل، وتتبع السيارة التى أظهرتها كاميرات المراقبة، كما استمعت النيابة لأسرة الطفل، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن هناك خلافات مالية بين الأب وآخرين، كما تبين أن الخطف كان محدد للطفل بعينه وليس من طريق الصدفة.

 


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