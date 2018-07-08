سفينة تابعة للناتو تنقذ 41 لاجئًا سوريًا أثناء دورية فى البحر المتوسط

تيرانا أ ش أ

أعلن بيان صادر عن وزارة الدفاع الألبانية، اليوم الأحد، أن سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلنطى "الناتو" تمكنت من إنقاذ مجموعة من اللاجئين السوريين فى البحر المتوسط كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان عبر تركيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن طاقم السفينة الحربية "بوترنتى" انتشلوا اللاجئين السوريين وعددهم 41 فردًا أثناء دورية فى بحر إيجه، مشيرة إلى أن من بينهم 10 أطفال علاوة على 7 سيدات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هؤلاء اللاجئين السوريين نقلوا إلى متن إحدى السفن التابعة لقوة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبى "فرونتكس" والتى تقوم حاليًا بعمليات بحث وإنقاذ تستهدف اللاجئين فى مياه البحر المتوسط بالاستعانة بدعم جوى، تجدر الإشارة إلى أن ألبانيا تشارك فى المهام البحرية لحلف الناتو وذلك لأول مرة منذ انضمامها للحلف عام 2009.