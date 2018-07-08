سفير كازاخستان بالقاهرة يشيد بدور وزارة الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف

كتب لؤى على

استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، ويلمان جولدا سوف سكرتير ثان بسفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وعمرو الرفاعى وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية، لبحث أوجه تعزيز سبل التعاون الدينى بين البلدين، ومناقشة بعض الجوانب المتعلقة بملف الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

وخلال حديثه أكد وزير الأوقاف نسعى دائمًا للتواصل الحضارى وترسيخ أسس الحوار الحضارى بين البشر، ونعمل على نشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، ومواجهة الفكر المتطرف.

كما أكد أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تُعد أولى الجامعات التي حصلت جميع كلياتها على الجودة والاعتماد، كما حصلت على المركز الأول فى الدراسات الإسلامية من بين 75 جامعة قازقية.

من جانبه أشاد السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بدور وزارة الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف، مثمنا الجهود المبذولة من وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، وبإصدارات الأوقاف العلمية، كما أشاد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان فى نشر الفكر الوسطى المستنير.

وقد أهدى وزير الأوقاف السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب السفير.