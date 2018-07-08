سحر نصر: تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لدعم بيئية الاستثمار -صور

كتب عبد الحليم سالم - تصوير محمد الحصرى

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، لدعم بيئة الاستثمار فى مصر.

وذكرت سحر نصر، فى تصريحات لها، اليوم الأحد، خلال توقيع منحة مع اليابان بقيمة 15.4 مليون جنيه، أن اللجنة انتهت من حسم عدد من ملفات الترويج للاستثمار والحصول على التمويل المتاح من المؤسسات التمويلية ومراجعة الشروط التمويلية ودعم الموزانة عبر وزراة المالية والحصول على الخبرات الدولية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها استمعت لأفكار وزارة المالية للترويج للاستثمار بالإضافة لزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية لمجمع خدمات الاستثمار ومتابعة أداء العاملين التابعين للوزارة بالمجمع بالضرائب والجمارك.



























































































