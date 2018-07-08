رئيس سابق لـ"الشاباك" يدعو أستراليا وبريطانيا إلى نقل سفارتهما إلى القدس

كتب- هاشم الفخرانى

دعا افى ديختر رئيس لجنة الدفاع والأمن بالكنيست، أثناء محاضرة ألقاها صباح اليوم الأحد، استراليا وبريطانيا إلى نقل سفارتهما إلى القدس على غرار الإدارة الأمريكية الحالية، التى أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر الماضى، ودشنت مقرًا للسفارة.

وأضاف "ديختر" الذى شغل منصب رئيس جهاز "الشاباك"، أن إيران تسعى إلى السيطرة على مكة المكرمة وعلى المدينة المنورة، موضحًا أن من يتتبع نشاط ايران فى اليمن وسوريا والسودان وغزة، فلابد أن يطرح سؤال ما الهدف من وراء هذا النشاط والإجابة من وجهة نظره هى أن طهران لديها تطلعات للسيطرة على مكة والمدينة.

وأشار ديختر إلى أن إيران تدرك أن المملكة العربية السعودية دولة إقليمية كبرى، واذا تمكنت إيران من حشد دول عربية إلى جانبها ستتمكن من خوض المعركة ضد السعودية ليس عسكريا وحسب وإنما دينيا كذلك.