video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس سابق لـ"الشاباك" يدعو أستراليا وبريطانيا إلى نقل سفارتهما إلى القدس

الأحد، 08 يوليه 2018 03:36 م
رئيس سابق لـ"الشاباك" يدعو أستراليا وبريطانيا إلى نقل سفارتهما إلى القدس أفى ديختر رئيس لجنة الدفاع والأمن بالكنيست
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

دعا افى ديختر رئيس لجنة الدفاع والأمن بالكنيست، أثناء محاضرة ألقاها صباح اليوم الأحد، استراليا وبريطانيا إلى نقل سفارتهما إلى القدس على غرار الإدارة الأمريكية الحالية، التى أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر الماضى، ودشنت مقرًا للسفارة.

وأضاف "ديختر" الذى شغل منصب رئيس جهاز "الشاباك"، أن إيران تسعى إلى السيطرة على مكة المكرمة وعلى المدينة المنورة، موضحًا أن من يتتبع نشاط ايران فى اليمن وسوريا والسودان وغزة، فلابد أن يطرح سؤال ما الهدف من وراء هذا النشاط والإجابة من وجهة نظره هى أن طهران لديها تطلعات للسيطرة على مكة والمدينة.

وأشار ديختر إلى أن إيران تدرك أن المملكة العربية السعودية دولة إقليمية كبرى، واذا تمكنت إيران من حشد دول عربية إلى جانبها ستتمكن من خوض المعركة ضد السعودية ليس عسكريا وحسب وإنما دينيا كذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران تهدد هولندا بالردّ على طرد اثنين من دبلوماسييها

ايران

الشاباك

افى ديختر

اسرائيل

تل ابيب

مكة المكرمة




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة