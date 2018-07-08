رئاسة جنوب السودان: النائب السابق للرئيس سيعود لمنصبه فى إطار اتفاق السلام

رويترز

قالت الرئاسة فى جنوب السودان، اليوم الأحد، إن ريك مشار النائب السابق للرئيس سيعود لمنصبه فى إطار اتفاق سلام لإنهاء حرب مستمرة منذ 5 سنوات مزقت أحدث دولة فى أفريقيا.

وأفاد بيان، بأن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات جرت فى عنتيبى فى أوغندا توسط فيها الرئيس الأوغندى يوويرى موسيفينى وحضرها رئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس السودان عمر حسن البشير ومشار، وقال البيان "بعد اجتماع استمر 10 ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك 4 نواب للرئيس، وأن يعاد تنصيب الدكتور ريك مشار نائبا أول للرئيس"، وأضاف أن الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح، لكن ستجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائى.

ويشهد جنوب السودان حربا منذ 2013 عندما وقع خلاف بين كير ومشار وتحول إلى مواجهة عسكرية، وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف إضافة إلى نزوح ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة وخفض انتاج النفط الذى يعتمد عليه اقتصاد البلاد بالكامل تقريبا، ويأتى الاتفاق على منصب مشار فى إطار جهود جديدة للوساطة يبذلها زعماء المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب، وكان اتفاق مماثل فى عام 2015 قد فشل وتجددت المواجهات.