video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8-7-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 08 يوليه 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8-7-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

وسط الدلتا 25 37

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 33

مطروح 22 31

السلوم 21 31

سيوة 22 38

بورسعيد 25 35

دمياط 25 35

العريش 21 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 25 38

السويس 28 39

رأس سدر 26 39

نخل 21 38

نويبع 25 38

طابا 23 35

كاترين 20 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 25 39

بنى سويف 25 39

المنيا 26 39

أسيوط 26 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 28 44

ابو رماد 29 43

راس حدربة 29 42

حلايب 30 42

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 30 43

الرياض 30 43

المنامة 32 40

أبوظبى 33 46

الدوحة 33 41

الكويت 35 47

دمشق 17 37

بيروت 26 31

عمان 18 33

القدس 19 31

غزة 24 32

بغداد 29 47

مسقط 32 36

صنعاء 14 28

الخرطوم 27 39

طرابلس 23 30

تونس 21 32

الجزائر 21 30

الرباط 18 27

نواكشوط 22 27

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 16 32

اسطنبول 21 29

اسلام اباد 26 39

نيودلهى 29 39

جاكرتا 22 34

بكين 24 31

كوالامبور 23 32

طوكيو 24 29

أثينا 23 33

روما 19 32

باريس 18 30

مدريد 19 34

برلين 14 26

لندن 17 29

مونتريال 17 26

موسكو 14 22

نيويورك 17 27

واشنطن 17 29

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة