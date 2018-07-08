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حملة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة

الأحد، 08 يوليه 2018 09:49 ص
حملة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة أسلحة نارية و مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لتطهير البؤر الإجرامية، وأسفرت حملة عن ضبط 46 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، وامبابة، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى قطاع جنوب الجيزة عن تنفيذ 105 حكم قضائي، وضبط 68 قضية تموينية، منها ضبط بائعين اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، والتحفظ على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر.

وحرر ضباط شرطة المرافق 420 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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