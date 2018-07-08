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الأحد، 08 يوليه 2018 10:11 م
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حبس الأم معذبة طفلها 4 أيام وعرضها على الطب الشرعى

الأحد، 08 يوليه 2018 08:44 م
حبس الأم معذبة طفلها 4 أيام وعرضها على الطب الشرعى حبس
الدقهلية شريف الديب
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اأمر مدير نيابة ميت غمر بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس أم الطفل المعذب لمشاهدته لها اثناء ممارسة فعل فاضح مع خطيب نجلتها.

 

كما أمر بعرض الأم على الطب الشرعى، وعمل تحريات المباحث حول دور شقيقة الطفل وخطيبه فى الواقعة وقد اعترفت الأم بقيامها بضربه.

 

يذكر أن والد الطفل المعذب بالدقهلية اتهم زوجته وابنته وخطيب ابنته بتعذيب ابنه لمشاهدته لهم فى أوضاع مخلة بالآداب.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بوصول الطفل محمد ع ع 5 سنوات مقيم ميت محسن مصاب بآثار كى بجسمه نتيجة استخدام سكين محمى وبسؤال والده عبد الله ع ع 56 عامل اتهم كل من زوجته والدة الطفل وتدعى أمل م ا 40 ربة منزل وابنته زينب ع ع 18 سنة لا تعمل خطيب ابنته عبد الرحمن خ ر 23 سنة عامل بالتعدى عليه وإحداث إصابته، لمشاهدة الطفل لهما فى أوضاع مخلة جمعتهما معا وقاما بتهديده خشية افتضاح أمرهما لوالده.

 

وعلى الفور تمكن المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين الثلاثة واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب تمكن الضباط من ضبط المتهمين الثلاثة واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

 
 

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