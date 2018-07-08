جنايات بنها تصدر أحكاما رادعة على 12 متهما بالإتجار فى المخدرات والسلاح

القليوبية نيفين طه

أصدرت محكمة جنايات بنها اليوم الأحد، أحكاما رادعة على 12 متهما بالإتجار بالمخدرات والسلاح، وترواحت الأحكام ما بين المؤبد 25 عاما و10 سنوات و3 سنوات.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد رئيس المحكمه وعضوية المستشارين محمد منير شعير وخالد منصور.

وعاقبت المحكمه كلا من "أشرف ع" بالسجن المؤبد لإتجاره فى المخدرات، و3 سنوات للمتهم "أحمد ف"، كما قررت المحكمة معاقبة كلا من "صلاح ع" و"أحمد م" بالسجن 3 سنوات، و10 سنوات للمتهم "جمعة ص" كما قضت المحكمه بالسجن 3 سنوات لكلا من "محمد ع" و"محمد ح" و"سعد ز" و"محمد ح" و"رياض ع" و"أشرف ع" و"رمضان ع" بتهمة الإتجار فى المخدرات والسلاح، كما قضت بالسجن لكلا "عبد العزيز س" و"إبراهيم ص" 5 سنوات مع الشغل لحيازتهم سلاح آلى.