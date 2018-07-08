video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات بنها تصدر أحكاما رادعة على 12 متهما بالإتجار فى المخدرات والسلاح

الأحد، 08 يوليه 2018 03:27 م
جنايات بنها تصدر أحكاما رادعة على 12 متهما بالإتجار فى المخدرات والسلاح محكمة -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
أصدرت محكمة جنايات بنها اليوم الأحد، أحكاما رادعة على 12 متهما بالإتجار بالمخدرات والسلاح، وترواحت الأحكام ما بين المؤبد 25 عاما و10 سنوات و3 سنوات.
 
صدرت الأحكام برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد رئيس المحكمه وعضوية المستشارين محمد منير شعير وخالد منصور.
 
وعاقبت المحكمه كلا من "أشرف ع"  بالسجن المؤبد لإتجاره فى المخدرات، و3 سنوات للمتهم "أحمد ف"، كما قررت المحكمة معاقبة كلا من "صلاح ع" و"أحمد م" بالسجن 3 سنوات، و10 سنوات للمتهم "جمعة ص" كما قضت المحكمه بالسجن 3 سنوات لكلا من "محمد ع" و"محمد ح" و"سعد ز" و"محمد ح" و"رياض ع" و"أشرف ع" و"رمضان  ع" بتهمة الإتجار فى المخدرات والسلاح، كما قضت بالسجن لكلا "عبد العزيز س" و"إبراهيم  ص" 5 سنوات مع الشغل لحيازتهم سلاح آلى.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1416 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة