تيريزا ماى: المحادثات مع ترامب تتركز على التحالف الأطلسى والأمن والدفاع

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إن مباحثاتها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال زيارة الأخير لبريطانيا نهاية الأسبوع الجارى ستتركز حول حلف شمال الأطلسى "الناتو" والأمن والدفاع.

وأضافت ماى، فى تصريح لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، "تلتزم المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة، بإنفاق 2% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع، وهناك عدد محدود من دول (الناتو) الأخرى تلتزم به، وأحث الجميع على العمل على ذلك النحو"، ويحضر ترامب، الذى أخبر دول "الناتو" مرارا وتكرارا أنها بحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع، قمة قادة الحلف قبل رحلته إلى المملكة المتحدة التى تستغرق 4 أيام.