توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والجامعة التونسية

كتب : حسام الشقويرى

وقع الاتحاد المصرى للتامين بروتوكول تعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين، وذلك على هامش المؤتمر العام 32 للاتحاد العام العربى للتأمين الذى عقد فى تونس فى الفترة من 24 إلى 27 يونيو الماضى، وذلك بهدف دعم التعاون الفنى المصرى التونسى فى مجال التأمين وإعادة التأمين وحرصاً منهما على اهمية تطبيق مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بتاريخ 14 مارس 2002، واتفاق التعاون الموقع سابقاً بتاريخ 22 نوفمبر 2005.

ومن جانبه قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن هذا البروتوكول هو خطوة هامة على مستوى التعاون بين الاسواق العربية بالمنطقة، بالإضافة إلى أنه جزء من خطة الاتحاد المصرى للتأمين والتى تهدف إلى تنـمــــية العلاقــــــات المحـــلية والإقليمية والعالمية للاتحاد المصرى للتأمين والتى تركز فى جزء كبير منها على التالى: دراسة البروتوكولات الحالية للاتحاد المصرى للتأمين، وإعداد تقرير تشخيصى Diagnostic Report لحصر كل الاشتراكات / البروتكولات / الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد المصرى للتأمين وبين الجهات الخارجية من اتحادات ومنظمات، ودراسة العائد الذى تحقق منها للاتحاد المصرى للتأمين والسوق، مع تقديم مقترح بالإبقاء على بعضها أو الغاء بعضها نظرا لعدم تحقق اى استفادة أو إعادة صياغة البعض الآخر بما يحقق الاستفادة المرجوة.

والاشتراك فى عضوية الاتحادات الإقليمية والعالمية بناء على الأهمية والفوائد التى من شأنها الارتقاء بأداء السوق والتعرف على أفضل الممارسات كالاشتراك فى الدوريات العالمية بالإضافة إلى عقد بروتكولات واتفاقيات التعاون بين الاتحاد والجهات الخارجية المحلية والاقليمية، كما تضمن بروتوكول التعاون العديد من النقاط الهامه منها حضور المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وكافة التظاهرات التى تعقد فى كلا البلدين ويتم الإعلان عن الحدث (مؤتمر – ندوة علمية – ورشة عمل- دورة تكوينية ) من خلال نشر بيان أو خبر عن هذه الأحداث على الموقع الالكترونى للاتحاد والجامعة والتعاون وتقديم الدعم فى مجالات وضع البرامج والمناهج التى تفعل عمل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وقدراتها على الاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة وفقا للخبرات المتاحة بالجهتين.

وتمكين ممثلو شركات التأمين وإعادة التأمين بالبلدين من تخفيض يقدر ب50% من الاشتراكات وذلك لتعزيز الحضور فى المؤتمرات والندوات وورشات العمل التى يتم تنظيمها واستضافتها ورعايتها من قبل الجهتين، وتبادل الخبرات والمعارف فى مجالات الدراسات والبحوث والمعلومات، ويعمل الطرفان على تنسيق السياسات والمواقف فى مجال التامين وإعادة التأمين فى كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية، ويتعاون الطرفان فى مجال التدريب والتأهيل ورفع القدرات البشرية وفتح مجالات التدريب للكوادر الصغيرة والوسطى فى مجال التأمين واعادة التأمين بما يضمن رفع قدرات رأس المال البشرى العامل فى هذا المجال وتجهيز صفوف ثانية واعداد جيل قادم من القادة.

ويحث الطرفان مؤسسات التأمين واعادة التأمين على التعاون فى مجال الوقاية من الحوادث والحد من عمليات التحايل فى مجال التأمين وإعادة التأمين والتعاون فى مجال: التأمين الصغير ومتناهى الصغر Small and microinsurance. والتأمين وإعادة التامين التكافلى.

و تشكل لجنة عليا مشتركة تضم رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس الجامعه التونسية لشركات التأمين وعضوين عاملين بكل من الإتحاد المصرى للتأمين والجامعة التونسيّة لشركات التأمين تجتمع مرة كل عام بالتناوب فى كل من البلدين لوضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق ولمتابعة وتقييم مستوى التنفيذ وتقديم المقترحات التى تضمن تعميق التعاون فى كافة المواد التى يتضمنها هذا الاتفاق و/أو اقتراح أى بنود جديدة من شأنها تطوير هذا الاتفاق وتشكل لجان فنية تضم ممثلا عن كل من الإتحاد المصرى والجامعة التونسيّة لشركات التأمين على النحو التالي: لجنة التأمين على السيّارات ولجنة تأمين الأشخاص (التأمين الصحى والتأمين على الحياة)، ولجنة التأمين البحرى ولجنة الأخطار المختلفة ولجنة الإحصائيات والنظم المعلوماتية والرقمية ولجنة المحاسبة والشؤون المالية ومراقبة الامتثال ولجنة الوقاية ومقاومة الغش والاحتيال، وتجتمع هذه اللّجان مرة كل سنة بالتناوب فى كل من البلدين لتحضير تقاريرها أسبوعين قبل تاريخ اجتماع اللّجنة العليا.