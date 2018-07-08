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تكثيف رحلات الأردن والكويت ولبنان لاستيعاب عودة المصريين العاملين فى قطر

الأحد، 08 يوليه 2018 10:22 م
تكثيف رحلات الأردن والكويت ولبنان لاستيعاب عودة المصريين العاملين فى قطر مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران فى تكثيف تشغيل رحلاتها المتجهة إلى الخارج تزامنا مع موعد الإجازات السنوية للعاملين المصريين بالخارج حيث كثفت الشركة من تشغيل الرحلات المتجهة إلى الأردن والكويت ولبنان لإعادة المصريين العاملين فى قطر.

 

وتقوم مصر للطيران بتكثيف الرحلات إلى الدول الثلاث لاستيعاب طلب العمالة المصرية فى قطر للعودة إلى أرض الوطن مرة أخرى بعد قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر ووقف كافة الرحلات المتجهة من وإلى الدوحة فى أعقاب القرارات التى تم اتخاذها من دول الرباعى العربى نتيجة لسياسات النظام القطرى الراعية للإرهاب.

 

وشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد عودة 967 مصريا من العاملين فى قطر عبر مطارات الكويت وعمان وبيروت وقامت سلطات مصر للطيران بالتنسيق مع الشركات المختلفة بعد وصول ركابها ترانزيت لهذه النقاط لإعادتهم إلى مصر مرة أخرى.

 


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