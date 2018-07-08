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تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

الأحد، 08 يوليه 2018 03:24 ص
تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من المطار، لأكثر من ساعة، بسبب ظروف التشغيل للرحلات وأعمال الصيانة.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط الكويتية رقم 9535 المتجهة إلى الكويت، تأخرت لأكثر من ساعة بسبب أعمال الصيانة، وتأخرت رحلة الخطوط الجزائرية للطيران رقم 4039 المتجهة إلى الجزائر، ورحلة خطوط طيران لوفتهانزا رقم 583، المتجهة إلى فرانكفورت، بسبب ظروف التشغيل للرحلتين.

 

وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلة طيران السعودية رقم 3330 المتجهة إلى مدينة جدة، وتأخر رحلة طيران "آير كاريرو" رقم 441 المتجهة إلى مدينة ينبع، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الأردنية رقم 5812، المتجهة إلى عمان، وتأخر رحلة الخطوط التركية للطيران رقم 695، المتجهة إلى مدينة اسطنبول بسبب ظروف التشغيل.

 


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