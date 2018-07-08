بهاء أبو شقة: رفع دور الانعقاد الثالث 15 يوليو المقبل بعد الرد على بيان الحكومة

كتبت إيمان على

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث، من المنتظر أن ينتهى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك بعد جلسة البرلمان للرد على بيان الحكومة ومن ثم تكون هذه هى آخر جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الثالث وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى 30 يونيو الماضى، لكن تم تأجيل انتهاء دور الانعقاد حتى يوم 15 يوليو، وذلك حتى يتم الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى .

وأوضح أبو شقة، أنه بذلك سيتم تأجيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وباقى القوانين الهامة العالقة لدور الانعقاد الرابع، والذى من المنتظر أن يبدأ فى أول أكتوبر المقبل، لحسمها أول أيام عودته.