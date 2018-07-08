video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بهاء أبو شقة: رفع دور الانعقاد الثالث 15 يوليو المقبل بعد الرد على بيان الحكومة

الأحد، 08 يوليه 2018 03:30 ص
بهاء أبو شقة: رفع دور الانعقاد الثالث 15 يوليو المقبل بعد الرد على بيان الحكومة بهاء أبو شقة
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث، من المنتظر أن ينتهى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك بعد جلسة البرلمان للرد على بيان الحكومة ومن ثم تكون هذه هى آخر جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الثالث وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى 30 يونيو الماضى، لكن تم تأجيل انتهاء دور الانعقاد حتى يوم 15 يوليو، وذلك حتى يتم الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى .

وأوضح أبو شقة، أنه بذلك سيتم تأجيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وباقى القوانين الهامة العالقة لدور الانعقاد الرابع، والذى من المنتظر أن يبدأ فى أول أكتوبر المقبل، لحسمها أول أيام عودته. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"محلية البرلمان" تطالب بإقرار 3 مشروعات قوانين قبل فض دور الانعقاد

نواب البرلمان يستعجلون قانون التسجيل العقارى ويطالبون الحكومة بسرعة إرساله.. المغازى: سيقضى على 30% من القضايا فى المحاكم.. "لجنة الإسكان": متوقع إقراره مطلع دور الانعقاد المقبل ويتصدى لظاهرة الاستثمار العقارى

اخار السياسه

مصر اليوم

البرلمان

التشريعيه

دور الانعقاد




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة