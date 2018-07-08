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انتحار فتاة بالسويس بإلقاء نفسها من الدور الخامس بسبب أزمة نفسية

الأحد، 08 يوليه 2018 01:09 ص
انتحار فتاة بالسويس بإلقاء نفسها من الدور الخامس بسبب أزمة نفسية انتحار - صورة أرشيفية
السويس - سيد نون
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لقيت فتاة مصرعها بعد إلقائها نفسها من الدور الخامس بمنزل أسرتها بمنطقة الألبان السكنية بحى الأربعين بمحافظة السويس.

 

ونقلت جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقررت النيابة العامة عرض جثة الفتاة على الطب الشرعى.

 

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بمصرع "ص.س"، 17 عامًا، بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس من منزلها بمنطقة الألبان السكنية.

 

وأكدت تحريات المباحث، أن الفتاة كانت متغيبة عن منزلها منذ فترة زمنية وعادت، وأن والدها ووالدتها يعملون فى بيع الخضراوات.

 

وأكد والد و والدة الفتاة فى أقوالهما، أن الفتاة كانت تعانى من ظروف نفسية خلال الفترة الماضية، وأنها كانت بمفردها بالمنزل لحظة انتحارها.


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