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الأحد، 08 يوليه 2018 12:16 م
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انتحار عامل فى الدقهلية بتناول أقراص سامة لسوء حالته النفسية

الأحد، 08 يوليه 2018 11:09 ص
انتحار عامل فى الدقهلية بتناول أقراص سامة لسوء حالته النفسية انتحار-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تخلص عامل مقيم بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية من حياته بالانتحار عن طريق تناول أقراص سامة، لمرورة بظروف نفسية سيئة وضائقة مالية. 
 
كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى نبروه العام، إلى مأمور مركز نبروه بوصول الشحات ب ح 40 سنة، عامل من مواليد قرية الجريده التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ومقيم قرية بهوت التابعة لمركز نبروه، فى حالة أعياء شديدة نتيجة تناول مادة شديدة السمية، وتوفى عقب وصوله المستشفى. 
 
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تناول المجنى عليه قرصين من المستخدمين فى حفظ الغلال، وبسؤال أهليته أكدوا أنه يمر بظروف نفسية سيئة، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

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