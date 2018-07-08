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النيابة تأمر بتشريح جثة مسن توفى أثناء نقله إثر نشوب حريق مستشفى الحسين

الأحد، 08 يوليه 2018 10:40 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة مسن توفى أثناء نقله إثر نشوب حريق مستشفى الحسين حريق مستشفى الحسين
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون رئيس النيابة، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات غرب القاهرة، الطب الشرعى بتشريح جثة حالة الوفاة الوحيدة التى أسفر عنها حريق مستشفى الحسين الجامعى  لمسن، والذى توفى أثناء نقله من القسم الذى كان به إلي قسم اخر، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية.

واستمعت النيابة العامة إلى أسرة المتوفى، الذين لم يوجهوا اتهام إلى وأكدوا على أن الضحية يعانى فى حالة حرجة.

وانتهت النيابة من الاستماع إلى مدير المستشفى والطبيب المسئول عن الحالة التى توفت وطاقم التمريض المسئول والذين نفوا أن يكون الحريق وراء الوفاة مؤكدين أن الوفاة طبيعية، مضيفين عدم معرفة سبب الحريق حتى الآن مرجحين حدوث ماس كهربائي.

ومن جانبها، شكلت نيابة الجمالية الجزئية، عدد من اللجان لفحص مكان الحريق وإعداد تقرير بسبب حدوثه، ومنها لجنة فنية لفحص إعدادات السلامة والأمان داخل المستشفى ولجنة هندسية من دكاترة الهندسة لفحص المبنى وبيان حالته، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى بفحص مكان الحريق، وإعداد تقرير فنى حول بداية نشوب الحريق وسببه ونهايته، والعوامل التى ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما طالبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحريق، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكشفت معاينة النيابة عن حريق فى قاعتى اجتماعات وعدد من الكراسى والأسرة وأن التلفيات ليست كبيرة.

 

 


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