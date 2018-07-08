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النقض تتلقى طعنا لإلغاء سجن 4 متهمين من الإخوان فى أحداث "مدينة نصر"

الأحد، 08 يوليه 2018 04:00 ص
النقض تتلقى طعنا لإلغاء سجن 4 متهمين من الإخوان فى أحداث "مدينة نصر" محكمة النقض
كتب أحمد متولي
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تلقت محكمة النقض، 3 مذكرات للطعن على أحكام أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بسجن مجموعة من العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان، لإدانتهم بأحداث عنف فى منطقة مدينة نصر، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المشدد 5 سنوات.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بمعاقبة 11 متهما من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن 5 سنوات، من بينهم 7 هاربين صدر الحكم ضدهم غيابيا وطعن أربعة متهمين أمام النقض.
 
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

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محكمة النقض

تنظيم الاخوان

إحداث عنف

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الحوادث

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