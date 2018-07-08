المتحدث باسم وزارة الزراعة: قرار استيراد الأرز يقضى على الاحتكار

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار استيراد الأرز، سيؤثر إيجابياً على السوق المصرية.

وأضاف عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن القرار سيدحض المخططات التى حاولت تصدير صورة بارتفاع أسعار الأرز وندرته، بعد إعلان تقليص مساحة المنزرعة أرز على ئ24 ألف فدان، مشيداً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باستيراد الأرز، مؤكداً أنه سيقضى على الاحتكار ورفع الأسعار.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن إنتاج مصر من الأرز سيصل إلى 2 مليون و900 ألف طن بعد قرار تقليص المساحة، لافتاً إلى أن الاستهلاك لا يتعدى 3 ملايين طن.

وأوضح عبد الدايم أنه من المحتمل تحقيق 50 ألف طن أرز فائض من العام الماضى، لافتاً إلى توصل الوزارة إلى استنباط أصناف أرز عالية الإنتاجية شحيحة استخدام الماء.