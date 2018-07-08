القضاء العراقى يقضى بإعدام إرهابى قتل 16 مدنيا فى الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلن مجلس القضاء العراقى اليوم الأحد، عن إصدار حكم بإعدام أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى المسئول عن قتل 16 مدنيا فى مستشفى الموصل، وزرع 250 عبوة ناسفة.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار فى بيان صحفى أوردته قناة "السومرية" نيوز، أن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام ضد أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهم اعترف بإعدام 16 مدنيا كانوا محتجزين من قبل التنظيم الإرهابى فى مستشفى الموصل العام"، مشيرا إلى أنه "قام أيضا بزرع 250 عبوة ناسفة فى منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية".

وأشار إلى أن "المتهم شارك فى معارك لصالح التنظيم منها مواجهات استمرت 25 يوما ضد القوات الأمنية فى منطقة عين الصفرة، فضلا عن المشاركة فى معارك منطقة الكوير، وفى معركة ما يسمى (غزوة حسن شامي) كقوات إسناد والتى استمرت أربعين يوما"

يذكر أن القضاء العراقى يصدر أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق عناصر تنظيم "داعش" والمؤيدين له.