video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القضاء العراقى يقضى بإعدام إرهابى قتل 16 مدنيا فى الموصل

الأحد، 08 يوليه 2018 12:34 م
القضاء العراقى يقضى بإعدام إرهابى قتل 16 مدنيا فى الموصل محكمة ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مجلس القضاء العراقى اليوم الأحد، عن إصدار حكم بإعدام أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى المسئول عن قتل 16 مدنيا فى مستشفى الموصل، وزرع 250 عبوة ناسفة.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار فى بيان صحفى أوردته قناة "السومرية" نيوز، أن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام ضد أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهم اعترف بإعدام 16 مدنيا كانوا محتجزين من قبل التنظيم الإرهابى فى مستشفى الموصل العام"، مشيرا إلى أنه "قام أيضا بزرع 250 عبوة ناسفة فى منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية".

وأشار إلى أن "المتهم شارك فى معارك لصالح التنظيم منها مواجهات استمرت 25 يوما ضد القوات الأمنية فى منطقة عين الصفرة، فضلا عن المشاركة فى معارك منطقة الكوير، وفى معركة ما يسمى (غزوة حسن شامي) كقوات إسناد والتى استمرت أربعين يوما"

يذكر أن القضاء العراقى يصدر أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق عناصر تنظيم "داعش" والمؤيدين له.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات العراقية تلقى القبض على مدير إذاعة تابعة لداعش شمال غرب الموصل

الحشد الشعبى العراقى يطلق عملية واسعة لملاحقة داعش غرب الموصل

الداخلية العراقية تعتقل 7 من عناصر "داعش" فى الموصل

القضاء العراقى

الموصل

العراق

داعش

الحرب فى العراق




لا تفوتك
وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة