العراق يحاصر مجموعة إرهابية تابعة لـ"داعش" فى بعقوبة وتقتل أحد أفرادها

بغداد (أ ش أ)

كشف قائد شرطة محافظة ديالى العراقية اللواء فيصل العبادى اليوم الأحد، عن نتائج اشتباكات القوات العراقية مع تنظيم داعش فى منطقة الطرفاية جنوب مدينة بعقوبة.

وأوضح العبادى فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز العراقية، أن قوة قتالية من شرطة ديالى نفذت عملية مباغتة وسريعة فى عمق منطقة الطرفاية، ونجحت فى محاصرة مجموعة إرهابية تنتمى إلى تنظيم داعش وقتل أحد أفرادها.

وأضاف العبادى أن الاشتباكات مع داعش لا تزال مستمرة وهو محاصر فى الطرفاية، متابعًا أن "المنطقة ذات تضاريس معقدة للغاية، لكن قواتنا تتقدم من عدة محاور وهى تحقق نجاحا".