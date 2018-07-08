العاملون بالضرائب يجددون تأييدهم للرئيس السيسى بأول اجتماع لمجلس الإدارة

كتب محمود راغب

جدد مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وأنهم سيواصلون العمل والجهد من اجل تنفيذ سياسته الحكيمة نحو مستقبل افضل للوطن.

وطالب مجلس ادارة النقابة العامة المنتخب فى أول اجتماع له برئاسة مجدى شعبان جميع العاملين بالمؤسسات المالية ببذل الجهود لتحصيل الايرادات السيادية للدولة وتحقيق المستهدف من الضرائب والجمارك من خلال تنفيذ واحترام القانون.

وحذر مجلس إدارة النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك من ترديد الاشاعات والاخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى والمتعلقة بالنواحى المالية للمواطنين ويطالب المجلس وسائل الاعلام بتوخى الحذر من تناول أية اخبار مجهولة المصدر.

وأكد على مواصلة وتفعيل الحوار للنقابة العامة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورؤساء المصالح الايرادية لتوفير المناخ الامن فى العمل وتحقيق العدالة والاستقرار لجميع العاملين.