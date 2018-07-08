video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

العاملون بالضرائب يجددون تأييدهم للرئيس السيسى بأول اجتماع لمجلس الإدارة

الأحد، 08 يوليه 2018 02:23 م
العاملون بالضرائب يجددون تأييدهم للرئيس السيسى بأول اجتماع لمجلس الإدارة العاملين بالضرائب
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
جدد مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وأنهم سيواصلون العمل والجهد من اجل تنفيذ سياسته الحكيمة نحو مستقبل افضل للوطن.
 
وطالب مجلس ادارة النقابة العامة المنتخب فى أول اجتماع له برئاسة مجدى شعبان جميع العاملين بالمؤسسات المالية ببذل الجهود لتحصيل الايرادات السيادية للدولة وتحقيق المستهدف من الضرائب والجمارك من خلال تنفيذ واحترام القانون.
 
وحذر مجلس إدارة النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك من ترديد الاشاعات والاخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى والمتعلقة بالنواحى المالية للمواطنين ويطالب المجلس وسائل الاعلام بتوخى الحذر من تناول أية اخبار مجهولة المصدر.
 
 
وأكد على مواصلة وتفعيل الحوار للنقابة العامة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورؤساء المصالح الايرادية لتوفير المناخ الامن فى العمل وتحقيق العدالة والاستقرار لجميع العاملين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية: 26% فقط من العاملين بالضرائب تحت سن 45 وهذا خلل واضح

النائب طلعت خليل: العاملون بالضرائب لا يحصلون على مستحقاتهم

حبس رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية و7 آخرين 15يوما بتهمة التظاهر

النائب عصام الفقى يطالب باستثناء العاملين بالضرائب من الخدمة المدنية

العاملين بالضرائب

الضرائب والجمارك

السيسى




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة