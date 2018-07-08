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الشرطة البريطانية تنتقد سلوك المشجعين خلال الاحتفالات بالتأهل لنصف النهائى

الأحد، 08 يوليه 2018 01:07 م
الشرطة البريطانية تنتقد سلوك المشجعين خلال الاحتفالات بالتأهل لنصف النهائى الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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انتقدت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، سلوك بعض المشجعين الإنجليز خلال الاحتفالات التى جرت بالأمس ابتهاجا بتأهل بريطانيا للدور نصف النهائى ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى روسيا بعد فوزها على السويد بهدفين دون رد، واصفة سلوك "الأقلية" من المشجعين "بالمخزية".

وغرد رئيس شرطة "وست يوركشاير" واين بيكر عبر تويتر قائلا عن حالات الفوضى التى انتشرت بعد المباراة"عندما أرى سلوكا كهذا، لا يجعلنى أشعر بالفخر... أنتم عار. بالنسبة لفريقنا الوطنى لكرة القدم... هذا يجعلنى فخورا بكونى إنجليزيا".

ونشرت هيئة لندن للإسعاف صورا للأضرار التى لحقت بإحدى سياراتها من قبل بعض المشجعين الإنجليز.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إنه لم يكن هناك ارتفاع كبير فى البلاغات الواردة للشرطة بشأن عمليات الفوضي، على الرغم من الهستيريا التى تلت فوز إنجلترا على السويد.

وتلتقى كرواتيا فى الدور نصف النهائى مساء الأربعاء المقبل، حيث يلتقى الفائز فى المباراة مع الفائز فى مباراة فرنسا وبلجيكا فى النهائى الذى يقام يوم الأحد المقبل.

 


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