video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الداخلية" تضبط 6 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الأحد، 08 يوليه 2018 02:30 ص
"الداخلية" تضبط 6 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، من ضبط 6 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 600 حكم قضائى  خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الداخلية توجه قوافل طبية وغذائية للأهالى فى الواحات

الداخلية: إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" عبر ميناء القاهرة الجوى

الداخلية

الامن الاقتصادى

حملات امنية

اخبار الحوادث

مباحث الأموال العامة

شرطة المسطحات




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة