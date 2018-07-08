الخشت: مازلنا نؤمن بالسحر والأعمال السفلية والعالم يتقدم

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن الهدف من معسكر إعداد القادة الذى تنظمه الجامعة تخريج ٦٠٠ قائدا، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى تغيير العقل المصرى من جديد، قائلا :" خاصة وأن جميع مشروعات النهضة منذ عهد محمد على فشلت فى تغيير العقل المصرى، حتى نهضة محمد على لم تحقق المطلوب فى تغيير الفكر."

وأضاف الخشت، بكلمته خلال المحاضرة الافتتاحية بمعسكر إعداد قادة المستقبل بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة اليوم الأحد: "حتى الآن لا يزال يحكمنا التفكير الأسطورى والخرافات ولا زال كثير من الناس يؤمنون بالسحر والشعوذة والأعمال السفلية والأولياء والبعض يرى أن العالم يحكمه قوة خارجية كل هذا ونحن فى عام 2018".

وأوضح الخشت، أن العقل المصرى يحتاج الدخول إلى عصر جديد للتفكير وهو عصر مبني على العلم والأسباب مع احترام قوانين الطبيعة خاصة وأن كل الدول التى استخدمت الفكر وقوانين الطبيعة تقدمت مثل ألمانيا والصين واليابان وأمريكا وغيرهم ونحن ما زلنا نعتقد أن التقدم بالدعاء، قائلا: "الله لا يأخذ بالدعاء فقط وإنما بالعمل والفعل وليس القول احنا فى ١٩٦٧ انهزمنا رغم أننا كنا جميعا ندعو الله ولكن فى ١٩٧٣ كان هناك أولا تخطيط استراتيجى وعمل جاد وثانيا قلنا يارب وانتصرنا لان الله يحب من يعمل".

وتابع الخشت: "نحن بحاجة إلى تأسيس عصر عقل مصرى جديد، ويجب أن نبدأ بالاخذ بالأسباب ونجتز الخرافات من عقولنا ولابد أن نغيير مفهوم الدين القائم على طاعة الله بالطقوس فقط وإنما بالطقوس والعمل معاً"، موضحا أنه لابد من التفريق بين المقدس والبشرى فالمقدس من عند الله وإنما البشرى قابل للصواب والخطأ، قائلا: "لا يجب أن نعتقد بأن التراث كله صحيح لأن الحق يعرف بالحجة والدليل وليس بالمرشد والإمام".