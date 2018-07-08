الجيش اليمنى يباغت المليشيا الحوثية غربى تعز ويكبدها خسائر

عدن (أ ش أ)

اندلعت معارك ضارية، اليوم الأحد، بين قوات الجيش اليمنى الوطنى ومليشيا الحوثى فى جبهة مقبنة غربى محافظة تعز.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطنى باغتت مجاميع تابعة للمليشيا فى منطقة "الحجار" وجبل النبيع كانت تستعد لشن هجوم على مواقع فى منطقتى "النوبة" و"المضابي" فى مديرية مقبنة.

وأوضح الموقع أن مدفعية الجيش شاركت فى المعارك وقصفت مواقع المليشيا التى تكبدت قتلى وجرحى فى صفوفها .

وعلى صعيد متصل قتل مواطن برصاص قناص تابع للمليشيا الحوثى الانقلابية فى قرية "النوبة" فى مديرية مقبنة، فى حين أصيبت مواطنة جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها المليشيا على قرية المضابى فى المديرية ذاتها.