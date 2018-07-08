الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بتنفيذ وشد الموصلات لعدد من الأبراج

كتبت رحمة رمضان و إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن تنفيذ وإقامة وشد الوصلات لعدد من الأبراج، وذلك بعد الإطلاع على قانون الكهرباء الصادر بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الاساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتضمن القرار تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للابراج أرقام من 8 حتى 24 ومن 36 حتي 43، ومن 93 حتي 94، و 206، 207، 224، 232، 360، 361، 362"، وادى النطرون خط جهد 500 ك. ف، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والجيزة، وذلد على الأرض التي يمر بها الخطان.