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"التعليم": 90.2% نسبة النجاح بالرياضيات و89% بالأحياء فى الثانوية العامة

الأحد، 08 يوليه 2018 06:42 م
"التعليم": 90.2% نسبة النجاح بالرياضيات و89% بالأحياء فى الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، أنه  تم الانتهاء من مؤشرات النتيجة لامتحان مواد الرياضيات البحتة والأحياء والرياضيات التطبيقية، حيث جاءت مؤشرات النتيجة بتلك المواد على النحو التالى:
 

أولاً: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية – التفاضل والتكامل):

* إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (106005) طالب/ طالبة.
*  إجمالي عدد الطلاب الناجحين (95589) طالب/ طالبة.
* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (2746) طالب/ طالبة.
* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90.2%). 
 

فيما جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالى:

- حصول  (32301) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (33.79%).
- حصول (20167) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21.10%).
- حصول (14593) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15.27%).
 

ثانيًا: الأحياء:

* إجمالى الطلاب الذين أدوا الامتحان (23402)طالبًا/ طالبة.
* إجمالي الطلاب الناجحين (209685) طالبًا/ طالبة.
* إجمالى الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8100) طالبًا/ طالبة.
* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (89.6%).
 

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (88203) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (42.06%).
- حصول (39844) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (19%).
- حصول (26647) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (12.71%).
 

ثالثًا: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا - الديناميكا):

* إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (103523) طالب/ طالبة.
* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (94075) طالب/ طالبة.
* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3509) طالب/ طالبة.
* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90.9%).
 

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (29224) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (31.06%).
- حصول (20863) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22.18%).
- حصول (15062) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16.01%).
 
وأشار حجازى إلى أنه سوف يتم إعلان مؤشرات نتائج بقية المواد الدراسية فور الانتهاء من تقدير أوراق إجابتها ورصد درجاتها أولاً بأول، وإن إعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، سيتم عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من كافة أعمال رصد الدرجات وعقب اعتمادها من الوزير.

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